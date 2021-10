No green pass, la "protesta gentile" al porto di Genova

Per il quarto giorno consecutivo presidi ai varchi portuali a Genova da parte dei manifestanti contro il green pass. E' prevalsa la linea della mediazione.

Crackers, biscotti e caffè, merendine e qualche bicchiere di the freddo, offerti dai manifestanti no green pass ai camionisti in entrata al porto di Genova e che transitavano, dall'interno delle aree, nella zona di varco Etiopia a Sampierdarena. I tir di passaggio sono stati fermati e agli autisti offerta una merenda al volo, qualcuno ha accettato di scendere dal camion per pochi istanti tra gli applausi dei partecipanti al presidio: è la 'protesta gentile' in atto a Genova nel quarto giorno di manifestazioni. Dopo una mattinata tutto sommato tranquilla, con il presidio dei No green pass e di un gruppo di portuali a varco di Ponte Etiopia, i manifestanti hanno deciso di bloccare varco Albertazzi.. Gli agenti del Reparto mobile della polizia, che in un primo momento sono stati schierati in assetto antisommossa, si sono tolti i caschi e la tensione è calata. Le merci sono state fatte passare da altri varchi portuali. Il blocco è stato rimosso intorno alle 15, ma il porto non ha mai perso la sua operatività.