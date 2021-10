Crollo Morandi, alla Liguria risarcimento per un miliardo e mezzo

Transazione fra Aspi e Ministero, i fondi serviranno a realizzare progetti attesi da tempo

di Roberto Anselmi

Dal tunnel sotto il porto di Genova al nuovo svincolo autostradale di Pegli. Dai fondi a favore degli abitanti sotto il viadotto Bisagno, al potenziamento degli accessi al porto. Sono questi alcuni dei progetti finanziati con le risorse che arriveranno dal risarcimento di Autostrade per l'Italia per il territorio genovese in seguito alla tragedia di Ponte Morandi. Si tratta di 1.455 milioni, quasi tutti i 1.500 chiesti dal Comune di Genova un anno fa. 3 milioni è la cifra che andrà a favore degli abitanti delle case sotto il viadotto Bisagno, sulla autostrada A12, che hanno chiesto la possibilità di stabilirsi altrove. Con altri 930 milioni - la cifra più significativa - si conta di realizzare il tunnel sotto il porto di Genova - che potrebbe portare anche alla trasformazione o all'abbattimento della sopraelevata - e costruire un altro tunnel atteso da decenni, quello tra la Valfontanabuona e Rapallo

75 milioni saranno destinati a iniziative concordate con l'autorità portuale per agevolare l'accesso al porto, 100 andranno alla digitalizzazione degli accessi e della mobilità logistica tra rete stradale e banchine sempre per l'area genovese. 49 milioni coprono invece le esenzioni dei pedaggi autostradali già scattati sul nodo del capoluogo ligure e altri 18 copriranno i pedaggi gratuiti fino al 31 dicembre. Nell'accordo anche 100 milioni per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Pegli, per cui si dà per fatta la dislocazione degli attuali depositi chimici costieri, poi il raddoppio della rampa autostradale tra la strada Guido Rossa e il casello di Genova Aeroporto e infine la costruzione di un autoparco, in un'area già individuata dall'amministrazione ma ancora top secret. Altri 180 milioni, infine, saranno spesi da Aspi in interventi di manutenzione sulla rete autostradale.