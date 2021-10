Riparazioni Navali, domani ancora manifestazione

Assemblea e protesta contro la riforma delle pensioni in discussione a Roma

di Eliana Miraglia

Stamani l'assemblea alle 8, nelle aziende delle Riparazioni Navali del porto di Genova, poi le Rsu hanno proclamato uno sciopero spontaneo di 4 ore. I lavoratori sono scesi in piazza dapprima con il blocco del varco delle Grazie, poi in corteo fino alla Stazione Marittima e ritorno. A scatenare la protesta, la riforma delle pensioni in discussione, "Non si può lavorare nei cantieri navali, nelle acciaierie, nelle officine meccaniche e in tutti quei luoghi di lavoro dove le attività sono usuranti, gravose e ad alto rischio infortunio fino a 67 anni o per almeno 43 anni della propria vita". Domani si replica, è stato deciso alla fine della manifestazione.



Nel servizio di Eliana Miraglia le interviste a Luca Marenco, Fiom Cgil Riparazioni Navali; Bruno Manganaro, settore industria Cgil Genova