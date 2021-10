Serie A, verso Torino-Genoa e Samp-Spezia

Dopo un fine settimana che ha ribaltato le posizioni in classifica delle liguri, ritorno in campo per tutte venerdì

di Enzo Melillo

Roberto D'Aversa con il peso della sconfitta di Cagliari, Thiago Motta con il sorriso portato dalla vittoria sulla Salernitana. Stati d'animo opposti, per gli allenatori di Samp e Spezia, che venerdì alle 20.45 si affronteranno nel derby al Ferraris. In Sardegna i blucerchiati hanno preso altri 3 gol: dei 16 totali, 13 sono arrivati nelle ultime 4 partite. In classifica, terzultimo posto con 6 punti. Lo Spezia, a quota 7 e al quindicesimo posto, al momento è la ligure di serie A che occupa la posizione migliore. Dopo il derby con la Samp, martedì 26 al Picco ci sarà quello con il Genoa. Anche i rossoblù di Ballardini hanno 6 punti, dopo il 2-2 conquistato in extremis con il Sassuolo a Marassi. Prossima sfida, venerdì alle 18.30, la trasferta con il Torino dei tanti ex, tra i quali Juric e Sanabria.