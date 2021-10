Ritorno al futuro con i Bruciabaracche

Grandi applausi e calore da parte del pubblico per il loro ritorno sul palco

di Mariangela Bisanti

Due anni di assenza per lo stop dei teatri, ma quando si alza il sipario è come se non avessero mai lasciato il palco. Risate e applausi per gli otto artisti del collettivo comico genovese che hanno deciso di rivisitare un film cult come "Ritorno al futuro" per celebrare il ritorno sulle scene. Un viaggio che punta a esorcizzare il passato e di ridere del presente. Con alcuni tormentoni, immancabili e attesi dal pubblico, dalle difficili armonie di coppia di Ornano all'eterna insofferenza per i turisti milanesi di Di Marco

E poi Carlini, Paci, Possa, Rinaldi, Raco e Ronchetti che, accompagnati da una band tutta composta di giovanissimi artisti, alternano suggestioni musicali a monologhi a metà strada tra comicità e poesia.