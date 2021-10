Aldilà del fiume, gli abitanti del Meosu, isolati dalla "tempesta Alex"

La teleferica per i beni di prima necessità e il passaggio a piedi, nel greto dell'Argentina. In attesa di un nuovo ponte

di Lucia Pescio

A un anno dalla devastazione della "tempesta Alex", siamo andati in regione Meosu, al confine tra Taggia e Badalucco, nell'entroterra di Imperia. Quell'ondata di maltempo si portò via il ponte, unica via di collegamento con l'abitato del Meosu. Da allora si usa un passaggio a piedi su una fila di pietre nel greto dell'Argentina e una teleferica per i beni di prima necessità. Mercoledì il primo incontro pubblico a Taggia, per un confronto sulla vicenda raccontata nel servizio di Lucia Pescio