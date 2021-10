Vaccini, prossimo obiettivo: i giovanissimi

Negli Stati Uniti primo via libera per il vaccino Pfizer per i bambini under 12, si attende analoga autorizzazione in Europa a novembre

Il prossimo obiettivo per i tamponi sono i giovanissimi. In Liguria la fascia 12-19 anni si attesta al 60%. Ieri negli Stati Uniti primo via libera al vaccino Pfizer per i bambini sotto i 12 anni, in Europa analoga autorizzazione e' attesa per novembre. A Roma intanto si sta per autorizzare anche Moderna per il cosiddetto richiamo, indipendentemente dal vaccino scelto in precedenza.



Il servizio di Riccardo Tivegna