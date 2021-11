Compleanno del Registro navale, libri in dono al Museo del Mare

Oltre 140.000 pagine in digitale, patrimonio storico del registro

di Federica Cimignoli

Per festeggiare i 160 anni dalla sua fondazione il Registro Italiano Navale ha donato i suoi libri, in formato digitale, al MuMa, Museo del Mare di Genova. Il registro fu fondato dagli assicuratori e dagli armatori dell'epoca, per classificare le navi e per la sicurezza della navigazione. Si tratta di un ente di diritto privato senza fini di lucro, socio di riferimento del Rina. Gli elenchi ufficiali contano più di 140 mila pagine.



Nel servizio, le interviste a Paolo D'Amico presidente Registro Italiano Navale e Ugo Salerno, presidente e A.D. Rina