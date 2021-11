Al Galliera un robot per la chirurgia ortopedica

E' entrata in servizio la nuova piattaforma che promette una maggiore precisione una ripresa più veloce

di Bianca Scartezzini

Maggiore precisione nell'intervento e una ripresa più veloce per il paziente. Sono questi i vantaggi di "Mako" una piattaforma robotica, entrata in servizio in ortopedia, all'Ospedale Galliera, che permetterà di supportare il chirurgo nelle operazioni di protesi al ginocchio e all'anca. Il robot, sfruttando le immagini Tac riesce a creare un modello 3D dell'arto, su cui il chirurgo può eseguire una simulazione avanzata dell'intervento, dei risultati e degli eventuali rischi e successivamente guidare la mano del chirurgo secondo il piano operatorio predisposto.



Nel video l'intervista a Claudio Mazzola, Direttore Chirurgie Specialistiche Galliera