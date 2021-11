30 novembre: nasce Andrea Doria, il Principe

Condottiero spregiudicato e abile diplomatico, grazie all'alleanza con Carlo V porterà Genova al suo Secolo d'Oro

di Valentina Gregori

Con Cristoforo Colombo, Niccolò Paganini e Giuseppe Mazzini, è considerato uno dei quattro grandi della storia di Genova.

Andrea Doria è forse l'uomo di Stato italiano più importante nei decenni centrali del Cinquecento, e quello che introduce la città nel suo Siglo de oro. Nasce a Oneglia il 30 novembre del 1466, in una casa proprio dietro il porto, da un ramo minore dell'antica famiglia genovese. Il padre è costretto a vendere i suoi titoli feudali e lui, rimasto orfano a 17 anni, deve scegliere: o le armi o la Chiesa.

Sceglie le prime, come soldato di ventura, e fa carriera.

Comandante di terra, si trasforma in ammiraglio di successo salendo per la prima volta su una galea a 46 anni. Con la sua flotta personale, combatte per Francesco I di Francia e per il Papa. Nel 1528 passa invece al servizio del grande avversario della Francia, l'imperatore spagnolo Carlo V.

Genova trae grandi vantaggi da questa mossa, in termini di indipendenza e di ricchezza.

Doria, priore perpetuo dei sindacatori della Repubblica, ottiene da Carlo V il titolo di Principe e chiama artisti come Perin del Vaga per rinnovare il suo palazzo a Fassolo. Tiene il potere, sventando due congiure ordite contro di lui, fino al giorno della sua morte, a 94 anni.

Andrea Doria resta sempre legato alla sua terra e ai suoi sapori. Si narra che nel 1538, incontrando nientemeno che l'imperatore Carlo V e Papa Paolo III a Oneglia, faccia servire una focaccia con cipolle e pasta d'acciughe, che rimane - anch'essa - nella storia: la sardenaira, ancora conosciuta come piscialandrea o "pizza all'Andrea".