Covid, 360 nuovi positivi e nessun decesso

In calo i ricoverati: 156, cinque in meno di ieri. Aumenta di un'unità il numero dei pazienti in terapia intensiva: 20, di cui 17 non vaccinati

di Enzo Melillo

Nonostante l'aumento della circolazione virale, la Liguria si conferma in zona bianca. E dalla prossima settimana, fa sapere il presidente della Regione Toti, per le vaccinazioni verranno aperte linee dirette di accesso on tutte le Asl senza prenotazione.

Come spiega Angelo Gratarola, coordinatore del Dipartimento regionale per l'Emergenza, "E' aumentato il serbatoio da cui nascono i contagi, rappresentato soprattutto dai bambini dai 6 agli 11 anni che fanno registrare un aumento esponenziale rispetto ad altre età più protette. Ci auguriamo pertanto che AIFA accolga al più presto le indicazione dell'EMA e nelle prossime ore autorizzi rapidamente a inserire questa fascia di età sotto la protezione vaccinale".

In Liguria sono 360 i nuovi positivi su oltre 15.700 tamponi. In calo i ricoverati: 156, cinque in meno di ieri. Aumenta di un'unità il numero dei pazienti in terapia intensiva: 20, di cui 17 non vaccinati. Non ci sono stati decessi.

Somministrato il 96% dei vaccini consegnati. 332.761 le prenotazioni effettuate dai liguri per ricevere la terza dose.