Beppe Dossena e i mister delle squadre liguri

L'Ex calciatore e il balletto dei mister: "Ma è possibile che si continui a cambiare allenatore per risolvere i problemi?"

di Alberto Viazzi

Beppe Dossena, ex calciatore di varie squadre, tra le quali la Sampdoria, e della nazionale italiana, commenta la difficile fase delle squadre liguri, tutte situate nella parte bassa della classifica di serie A. Sotto osservazione gli allenatori: il Genoa ha fatto il grande passo di chiamare Shevchenko; Samp e Spezia per ora confermano D'Aversa e Thiago Motta. "Ma è possibile che si continui a cambiare allenatore per risolvere i problemi?" si domanda Dossena.