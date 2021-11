Il "Faust" di Giovanni Ortoleva al Teatro della Tosse

Uno spettacolo e una mostra per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Aldo Trionfo e di Emanuele Luzzati.

di Georgina Zapparoli

La mostra dedicata alle scenografie di Emanuele Luzzati torna nel suo teatro. Fino al 6 gennaio ingresso libero per Luzzati Experience in Sant'Agostino. Festeggia invece i 100 anni dalla nascita del regista Aldo Trionfo, autore nel '76 di un leggendario Faust /Marlowe/Burlesque "La tragica storia del Dottor Faust" in prima nazionale alla sala Agorà. Giovanni Ortoleva, autore e regista, riscrive il dramma in chiave contemporanea. Il set è un teatro di burattini. L'erudito che vende l'anima al diavolo è interpretato da Francesca Mazza. A dar vita a Mefistofele - così come a tutti gli altri personaggi - Edoardo Sorgente. In cartellone fino al 14 novembre.