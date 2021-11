Genoa senza Caicedo e Criscito

Altri due infortunati fra i rossoblù per la sfida di domenica con la Roma

di Enzo Melillo

In attesa della presentazione ufficiale agli organi di informazione di Alberto Zangrillo come nuovo presidente del Genoa, prevista per lunedì, il Grifone targato Shevchenko prepara la sfida di domenica alle 20.45 con la Roma al Ferraris senza altri due giocatori di peso: Caicedo e Criscito si sono fermati per problemi muscolari. Un'ulteriore difficoltà per il nuovo tecnico, già privo degli infortunati Maksimovic, Destro, Bani, Hernani, Fares e Kallon.

Nella Samp di D'Aversa che domenica alle 15 è ospite della Salernitana sono tornati al lavoro Verre, Torregrossa e Askildsen. Sempre infortunato Damsgaard. Squalificato Adrien Silva.

Thiago Motta, nello Spezia che sabato alle 15 gioca in casa dell'Atalanta, non avrà per squalifica Nikolau.

Presto sulle maglie di Genoa, Samp e Spezia comparirà lo scritta "La mia Liguria", slogan di promozione territoriale della Regione, che sponsorizzerà le tre società con 210mila euro complessivi. Il consiglio regionale ha approvato il provvedimento ieri in tarda serata. Polemiche dall'opposizione. Accolto un emendamento del capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, che chiede un approfondimento in commissione sulle modalità con cui la giunta investirà le risorse.