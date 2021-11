Incidente in scooter a Sturla. Muore anestesista di 36 anni

Coinvolti un autobus Amt e forse una bicicletta. Inutili i tentativi di rianimazione. Al vaglio la dinamica

di Antonio Zagarese

I tentativi di rianimarla sono stati inutili. Teresa Cavallero, 36 anni è morta dopo il terribile impatto con l'autobus. La donna era un'anestesista del Galliera. Alle 8 del mattino viaggiava sullo scooter in via dei mille a Sturla. Orario di punta.

Il tragico incidente è avvenuto all'altezza di via del tritone.



Non è ancora stata ricostruita esattamente la dinamica. Sono al lavoro gli agenti della municipale che hanno raccolto i racconti dei testimoni e le immagini delle telecamere della zona.



Ad essere coinvolti sarebbero anche un'auto e una bicicletta che viaggiavano sulla corsia opposta rispetto a quella della vittima, che a bordo dello scoooter procedeva davanti a un autobus della linea 15.