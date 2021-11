Lotta alla violenza di genere, a Savona arriva il protocollo Zeus

Prevede attenzione anche tra chi compie violenza per portare al recupero preventivo

di Martin Kucera

La lotta contro la violenza di genere va sostenuta in tutte le sue sfumature. A Savona è stato firmato il protocollo Zeus una collaborazione stretta tra la Questura e il Centro Italiano di promozione della mediazione. Un abbraccio che parte anche dai maltrattanti quasi sempre uomini che spesso negano le loro azioni e il loro problema. Con il protocollo Zeus vengono rinforzati strumenti come l'ammonimento che può portare a un percorso di recupero preventivo e spesso diminuisce il rischio di reiterazione del reato prima di affrontare altre conseguenze anche penali. Savona è la ventisettesima provincia in Italia a firmare questo protocollo.



Nel video le interviste a Elisabetta Corbucci, Presidente C.I.P.M. Liguria e Giannina Roatta, Questore Di Savona