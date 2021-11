Alla scoperta dell'ultimo piano di Torre San Vincenzo

Con le visite guidate di Maledetti architetti per conoscere il '900 architettonico di Genova fuori dai luoghi comuni

di Georgina Zapparoli

Male accolta dai cittadini al tempo della sua costruzione, la Torre San Vincenzo è ormai parte dello skyline di Genova. Tutti la vedono uscendo dalla Stazione Brignole pochi però hanno potuto guadare la città dall'alto del suo venticinquesimo piano. Una possibilità offerta in questo fine settimana dalle visite di Maledetti Architetti. Edificata negli anni sessanta, alta 105 metri, la torre è stata la prima in Italia con la struttura interamente in acciaio. Soprannominata spregiativamente "Il fumaiolo", a lungo sede della Sip, l'unica compagnia telefonica di allora, oggi è il palazzo di Confindustria.



ne parla nel video l'architetto Vittoria Bonini