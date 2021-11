330 dipendenti di Riviera Trasporti aspettano lo stipendio di settembre.

I mezzi continuano a viaggiare ma i dipendenti di Riviera Trasporti sono sempre in attesa della mensilità di settembre.

di Lucia Pescio

Dai tavoli istituzionali per ora nessuna nuova.Tutti speravano che almeno oggi arrivasse il verdetto del giudice. Dopo l'udienza di venerdì con l'opposizione dei legali di Rt al pignoramento dei conti dell'azienda, si attendeva una risposta celere. Mancano ancora gli stipendi di settembre e servono 800 mila euro per pagare le buste paga dei 330 lavoratori.

E intanto vanno avanti i tavoli istituzionali sulla vertenza Rt . Ci sono 24 Milioni di debiti da ripianare.

Dopo l'incontro di oggi pomeriggio in regione tra il governatore Toti, il cda di RivieraTtrasporti e la provincia , socio di maggioranza , si attende un nuovo faccia a faccia in prefettura tra tutte le parti coinvolte, sindacati compresi.

Ma c'è già aria di slittamento. Non più il 10, secondo i ben informati, ma il 12 novembre. In attesa che anche il tribunale si esprima sulla procedura di salvataggio attraverso il concordato