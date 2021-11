Movida e giovani, alla Spezia 1 su 5 in ebbrezza grave

Lo screening della Croce Rossa, 1 su 3 sopra il limite consentito per guidare

di Riccardo Tivegna

Alcoltest gratuiti, su 1248 ragazzi della movida spezzina. Il centro storico, l'iniziativa della Croce Rossa Italiana e di Sna, Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione. Oggi la presentazione dei risultati. Su quattro giovani testati, tre fanno uso di alcol. Uno su tre ha un tasso alcolico nel sangue tale da non potersi mettere alla guida. E quasi uno su cinque è in uno stato di ebrezza grave. Il progetto "Saturday night live", è arrivato alla seconda edizione.



Nel dettaglio (fonte: Croce Rossa Italiana, Comitato della Spezia)



-1.248 alcoltest

- 15,6% meno di 18 anni, 67% tra i 18 e i 25 anni, 12,4% tra i 26 e i 35 anni, 5% dei casi più di 35 anni

- 33,1% tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge per potersi mettere alla guida (0,5 g/l)

- 26,8% tasso alcolemico pari a 0 g/l

- 23,1% tasso alcolemico tra 0,1-0,4 g/l

- 17% tra 0,4 e 0,5 g/l

- 14,8% tra 0,5-0,8 g/l

- 18,3% superiore a 0,8 g/l



È bene ricordare che per i minori di 21 anni e per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni la tolleranza è pari a 0 g/l.



Nel Servizio, le interviste a Jacopo Jori, Comitato C.R.I. La Spezia, e Filippo Ivani, Assessore alla Salute Comune La Spezia