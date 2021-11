Shevchenko, "Per riportare il Genoa ai livelli della sua storia"

Accordo per un triennale fino al 30 giugno 2024. Per l'ex bomber del Milan, due milioni di euro a stagione

di Pietro Adami

"Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia". Con queste parole affidate ai social Andriy Shevchenko si presenta come nuovo allenatore del Grifone. Raggiunto un accordo per un contratto triennale, che lega l'ucraino al club fino al 30 giugno 2024. Per l'ex bomber del Milan, uno stipendio da due milioni di euro a stagione. Prende il posto di Davide Ballardini, esonerato dopo aver raccolto appena 9 punti in 12 partite. Alle spalle una gloriosa carriera da attaccante con le maglie di Dinamo Kiev, Milan e Chelsea. Shevchenko ha appeso le scarpette al chiodo nel 2012, poi dal 2016 alla guida dell'Ucraina, che ha portato fino ai quarti di finale agli ultimi europei. Scartato il nome di Andrea Pirlo, la scelta di 777 Partners è ricaduta su di lui, la nuova proprietà statunitense punta a dare alla squadra prestigio internazionale. Ecco allora il primo Pallone d'Oro (conquistato nel 2004 ndr) sulla panchina del Genoa, porta con sé il vice Mauro Tassotti, già suo assistente a Kiev.