Autopsia sul boss trovato morto sui binari a Genova Principe

Indagano la Squadra mobile e la Polizia ferroviaria. Al momento l'ipotesi prevalente è quella di una disgrazia.

di Simone Gorla

Mistero sulla morte del boss Salvatore Di Gangi. Considerato molto vicino a Totò Riina, aveva lasciato da poco il carcere di Asti, dove era detenuto per scontare una condanna a 17 anni per mafia, perché molto malato. Lo hanno trovato senza vita sui binari a Genova, dentro una galleria. Lo scorso ottobre il suo nome era comparso in un'indagine della Dda di Palermo sul resort Torre Macauda. Alberghi lusso di Sciacca, ritenuti dagli inquirenti di fatto proprietà dello stesso boss. Attraverso un sistema di scatole cinesi e imprenditori compiacenti. La sua cella era stata perquisita. L'ottantenne era stato poi scarcerato, dopo che una perizia ne aveva attestato gravi deficit cognitivi. Stando alla ricostruzione, sabato sera si trovava alla stazione di Genova Principe. Per motivi non chiari si è incamminato in una galleria, dove è stato travolto da un treno merci. La procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e disposto l'autopsia. Indagano la Squadra mobile e la Polizia ferroviaria. Al momento l'ipotesi prevalente è quella di una disgrazia.