Carige alla resa dei conti: verdetto da 482 milioni

Oggi la sentenza sul maxirisarcimento chiesto dal gruppo Malacalza e altri azionisti. Fitch ritira il rating sulla banca

di Luca Di Francescantonio

I termini scadono oggi, ma il verdetto non è sicuro. Il tribunale di Genova è chiamato a esprimersi sul risarcimento di 482 milioni chiesto dalla famiglia Malacalza, ex socio di riferimento Carige, allo stesso Istituto, al Fondo Interbancario Italiano e alla trentina Cassa Centrale Banca.



Si avvicina, insomma, il momento della verità - sebbene in primo grado - sulle conseguenze dell'aumento di capitale da 700 milioni varato con una delibera dell'assemblea il 20 settembre 2019, senza riconoscere il diritto di opzione ai vecchi soci, che sostengono di essere stati marginalizzati



Le azioni portano la firma distinta del gruppo Malacalza e del capostipite, Vittorio, come singolo socio, più quella di altri azionisti, più o meno piccoli. Finora non è stata raggiunta alcuna transazione.



Tempi diversi, invece, per la causa da 875 milioni alla Corte di giustizia del Lussemburgo intentata dai Malacalza contro la Banca Centrale Europea, che decise il commissariamento nel 2019.



Intanto Carige ha deciso di non farsi valutare piu' da Fitch: l'agenzia ha ritirato il rating pari a "b" e "b-" con outlook negativo. La banca attualmente resta coperta dai giudizi di Moody's e Morningstar.