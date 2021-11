Cementificazione di Vesima, la protesta per evitare lo scempio

La protesta di cittadini e associazioni contro l'autorizzazione del Comune di Genova alla costruzione di villette sulla collina di Vesima

di Federica Cimignoli

Questa mattina è partita da Genova Voltri un'escursione di protesta per dire no a gran voce alla cementificazione di Vesima. In difesa di questo splendido angolo di Liguria sono scesi in campo gli attivisti di Legambiente e di Italia Nostra e il comitato per la salvaguardia del territorio di Vesima. Una camminata per i sentieri di Vesima e di Crevari per opporsi all'autorizzazione, concessa dal Comune di Genova, all'edificazione di villette in quello che era un terreno ad uso agricolo. Lanciata una petizione che ha già raccolto oltre 2000 firme