Autostrade, i cantieri che si fermeranno per Natale

Stabilita una riduzione dei lavori nei cantieri autostradali per il ponte dell'Immacolata e le feste di Natale

Sospesi per le festività natalizie i cantieri sulla rete ligure. Al termine della riunione tra Ministero delle Infrastrutture della Mobilità sostenibili, la Regione Liguria. il Comune di Genova e i rappresentanti di Aspi è stato deciso lo stop agli interventi più impattanti e la riduzione dei cantieri di lavoro dal 3 al 12 dicembre, a cavallo della festa dell'Immacolata, e per 3 settimane da lunedì 20 dicembre fino a domenica 9 gennaio 2022.

Nelle prossime 2 settimane il programma di lavori è intenso sia per la messa in sicurezza delle gallerie su A10, A12 e A26 e per la sostituzione della barriere fonoassorbenti in A7

Situazione particolarmente delicata il prossimo fine settimana: per il cantiere tra Aeroporto e Prà, dalle 22 di venerdì fino alle 6 di lunedì 22, oltre allo scambio di carreggiata, Genova Pegli sarà chiusa in uscita da Genova e in entrata per Savona, e per Genova Pra’, chiusura in uscita da Genova.



Il servizio di Rita Lucido