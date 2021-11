Modello Germania sulla liberalizzazione della cannabis

A Genova la Conferenza Nazionale sulle droghe per aggiornare la legge italiana e studiare nuove strategie per la lotta ai narcotrafficanti

di Simone Gorla

Aggiornare una normativa vecchia oltre trent'anni, per affrontare le sfide imposte dalle nuove droghe e dal narcotraffico, ma anche per trovare nuove strategie che passino anche da inclusione sociale, educazione e cultura, e non solo dalla repressione. Questa la sfida della Conferenza nazionale sulle dipendenze di Genova, la prima convocata dopo 12 anni. La ministra alle Politiche giovanili Fabiana Dadone, indica nella Germania e nella scelta di liberalizzare la cannabis un modello da valutare, "ma bisogna riuscire a raggiungere la maggioranza al Parlamento". La stessa riflessione viene proposta anche dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Nel momento in cui una parte non proprio irrilevante e un alleato non proprio trascurabile dell'Italia, come la Germania, sembra cambiare profondamente linea su questo fronte, credo che sia inevitabile che una qualche riflessione la si faccia anche nel nostro Paese".



Il dibattito è aperto, con posizioni anche molto distanti. "All'interno del Governo ci sono sensibilità diverse - ricorda la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini -. Dico con chiarezza che faccio parte di un pensiero, di una corrente culturale, che non solo è contraria a qualsiasi forma di legalizzazione di ogni tipo di sostanza stupefacente, ma sono anche convinta che non esista una libertà di drogarsi ma che l'azione dello Stato possa e debba concentrarsi soltanto sula liberazione dalla droga".



Molti i temi che entrano nel dibattito. La ministra della Giustizia Cartabia ricorda l'alta percentuale di detenuti con problemi di tossicodipendenza: "Al 30 giugno scorso erano 14.891 i detenuti con problemi di tossicodipendenze su un totale 53.637 persone ospiti degli istituti penitenziari, il 27% del totale" e la necessità di trovare alternative al carcere. Dal Viminale arrivano i nuovi preoccupanti dati sui sequestri di droga. Altrettanto ripido il versante della cura delle dipendenze. Nel 2020 oltre 125mila persone sono state prese in carico. "La pandemia ha aggravato ulteriormente questo quadro: a causa dell'aggravarsi della pressione sui sistemi sanitari in molti stati non è stato possibile garantire livelli di trattamento e riduzione del danno paragonabili a quelli pre crisi", avverte il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La relazione finale andrà al parlamento con indicazioni per aggiornare il testo unico in materia, che risale al 1990.