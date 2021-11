"Cannabis per curarci", la toccante testimonianza di Walter De Benedetto

Alla Conferenza Nazionale sulle Dipendenze il tema della cannabis a uso terapeutico. In Italia prodotti 300 kg su 2000 richiesti dai malati

di Fabrizio Assandri

“Noi pazienti della prima ora abbiamo imparato da soli ad usare il fiore della cannabis, arrivando anche ad auto-coltivare, per poterci curare”. Sul palco della Conferenza Nazionale sulle dipendenze, in corso a Genova, la toccante testimonianza di Walter de Benedetto, assolto dall'accusa di spaccio per aver coltivato la cannabis a uso terapeutico: dal suo lettino lancia una denuncia sulla difficoltà per i malati di vedersi riconoscere queste terapie.

In Italia l'attuale produzione è di circa 300 kg sui 2000 richiesti dai malati. Tutta la platea in piedi ad applaudire de Benedetto, a partire dalla Ministra Fabiana Dadone, che ha organizzato la conferenza nazionale, assente da 12 anni, per fare il punto sulle politiche sulla droga. E ieri a spaccare la conferenza è stata la cannabis a uso non medico ma ricreativo. Secondo i Ministri Dadone e Orlando bisogna aprire la discussione sulla legalizzazione, come richiedono le oltre 600 mila firme a favore del referendum, ma la ministra Gelmini e il Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga, chiudono la porta.

Oggi a Genova si parla di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti. Ogni lavoratore nelle cooperative, secondo un rapporto, produce tremila euro di benefici per le casse pubbliche. Sempre oggi si parla delle rotte internazionali del narcotraffico e lo spaccio sul web. Nel pomeriggio la relazione finale della Ministra Dadone con spunti e indicazioni al Parlamento per aggiornare il testo unico sulle droghe che risale al lontano 1990.