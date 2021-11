Covid, in Liguria contagi ancora in aumento. Calano i ricoveri

Sono 315 i nuovi positivi, a fronte di oltre 16mila test tra molecolari e rapidi. In calo gli ospedalizzati, sono 109, di cui 12 in terapia intensiva

di Pietro Adami

Continuano a crescere i contagi Covid in Liguria, sono 315 i nuovi positivi, a fronte di oltre 16mila test tra molecolari e rapidi. Diminuiscono però le persone ricoverate in ospedale, sono 109, di cui 12 in terapia intensiva: 11 di queste non sono vaccinate. Non si registrano nuove vittime.



Sarebbe imminente intanto un incontro tra governo e regioni per decidere come fare fronte all'impennata della pandemia. Alcuni governatori, Giovanni Toti in testa, invocano il ricorso a un 'doppio binario', con misure più stringenti per i non vaccinati.



Nel frattempo il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di 400 tra medici e infermieri no vax difesi dall'avvocato genovese Daniele Granara. I magistrati hanno stabilito che sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario deve pronunciarsi il giudice ordinario e non il tribunale amministrativo.