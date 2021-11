Non vaccinati rischio contagio più alto. A Bogliasco scuola in quarantena

Da lunedì al via la prenotazione della terza dose per gli over 40

Sale la preoccupazione per la nuova ondata, ma la Liguria per ora resta in zona bianca. I nuovi positivi al Covid sono 351 su quasi quattordicimila tamponi, 113 i ricoverati tra cui 13 in terapia intensiva, un decesso.La Regione punta alla terza dose vaccino: da lunedì al via le prenotazioni per la fascia 40-59 anni.

Intanto la scuola elementare di Bogliasco entra tutta in quarantena: dieci classi suddivise in due sezione per un totale di 220 alunni. Otto i casi di contagio



Nel servizio, le interviste a:

- Giovanni Toti, presidente Regione Liguria

- Filippo Ansaldi, direttore Alisa

- Matteo Bassetti, infettivologo San Martino Genova