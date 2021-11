Covid, il sistema regge: il 10% dei ricoverati dell'anno scorso

Toti: per il momento nessuna necessità di riaprire reparti Covid. Difficoltà nei pronto soccorso per la cronica carenza di organico

di Mariangela Bisanti

Circolazione più veloce del virus sì, ma non in numeri tali da dover ripensare alla riapertura dei reparti Covid negli ospedali. Il Presidente della Liguria Toti ribadisce la tenuta del sistema sanitario nella gestione della quarta ondata, ma allo stesso tempo rilancia il lockdown per i non vaccinati: "Tra richiudere l'intero Paese e proteggere le persone che hanno deciso di non proteggersi - ha detto - credo che questa seconda strada sia l'unica ripercorribile".



OSPEDALI

E se buona parte dei pazienti ricoverati non ha ricevuto il vaccino, i reparti stanno reggendo bene l'urto dell'aumento dei contagi: "E' un dieci per cento rispetto all'anno scorso - spiega Angelo Grattarola dir. dipartimento Emergenza San Martino. Vuole dire che il vaccino, unico elemento che è cambiato quest'anno, ha garantito la minor pressione sugli ospedali".



PRONTO SOCCORSO

Soffrono di più i pronto soccorso, schiacciati anche dalla cronica carenza di organico: entro il 2025 si stima che in Italia verranno a mancare 4000 medici di urgenza e circa 1500 anestesisti.

Il momento di criticità al Galliera della scorsa notte, con ambulanza bloccate per sovraffollamento, un episodio reale ma eccezionale, secondo Gratarola. Legato anche ad altri fattori: lunedì e martedì, le giornate da sempre più critiche. "Vengono pazienti perché sabato e domenica non ci sono i medici di famiglia e arrivano codici di bassissima priorità".