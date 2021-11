Delitto sotto il ponte del Roja, fermato un uomo

Svolta nelle indagini dell'omicidio di Ventimiglia. In carcere un sudanese di 25 anni.

di Pierpatrizia Lava

E' in carcere a Sanremo il 25enne sudanese, fermato per l'omicidio di un suo connazionale. La lite, culminata con l'accoltellamento, è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il corpo della vittima, 23 anni, è stato ritrovato da alcuni profughi sotto il ponte sul Roja in frazione Roverino.

L'indagine dei Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia e del Nucleo Investigativo di Imperia ha condotto al 25enne, che ha ammesso di essersi ferito durante la lite con il connazionale. Ancora da accertare quali siano stati i motivi dell'aggressione. Lunedì la convalida del fermo.