Fai, il Luogo del Cuore è la "Ferrovia delle Meraviglie"

La Cuneo-Nizza-Ventimiglia ha ottenuto oltre 75.000 voti

di Ilaria Linetti

Luoghi del cuore Fai. Venti luoghi in tredici regioni, il primo classificato è in Liguria. La Ferrovia Cuneo-Nizza-Ventimiglia ha ottenuto oltre 75.500 voti in tutta Italia, nel censimento dei "Luoghi del cuore Fai" Fondo Ambiente Italiano. Ora sulla linea saranno investiti 55.000 euro, serviranno per rilanciarla dopo i danni causati dall'alluvione del 2020. Questi binari uniscono infatti località con alto valore storico e culturale, ma anche a rischio isolamento. Al momento, le corse, sono solo due al giorno. Nella classifica, altri luoghi liguri: la Chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano (La Spezia) e Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli.



Ferrovia Cuneo-Nizza-Ventimiglia. La linea, voluta da Cavour e iniziata nel 1882, copre 50 chilometri in linea d'aria, 96 effettivi, con un dislivello di mille metri. Il Fai realizzerà due video per esplorare la valenza culturale e ambientale dell'opera.



Borgo di Monesteroli. L'altro progetto ligure che riceverà 6.000 euro, è il Borgo di Monesteroli, nel parco delle Cinque terre. Patrimonio mondiale dell'Unesco, si raggiunge solo a piedi, con 1200 gradini fra i vigneti. Il borgo è disabitato, nelle cantine viene conservato il vino degli appezzamenti circostanti. Servono il recupero della scala e la messa in sicurezza di una frana. La prossima edizione dei "Luoghi del cuore" sarà lanciata nella primavera del 2022, per partecipare ai bandi servono almeno duemila voti.



In totale, questa edizione ha raccolto 2.353.932 voti, il miglior risultato nei dieci anni di esistenza.