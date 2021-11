Festa della Zucca, a Murta doppio appuntamento

La tradizionale manifestazione ritorna in presenza

di Ilaria Linetti

È tornata in presenza dopo un anno solo virtuale, a causa delle restrizioni legate al covid. Non solo, in questo 2021 la Festa della zucca a Murta, sopra Genova Bolzaneto, si ripeterà con due appuntamenti: anche il prossimo weekend stand gastronomici e mostre.



Nel servizio le voci di organizzatori e visitatori.