Genova ricorda la deportazione degli ebrei nel novembre del '43

In 600 persone hanno partecipato alla manifestazione in Galleria Mazzini, organizzata da da Sant'Egidio, comunità ebraica e centro culturale Primo Levi

di Federica Cimignoli

Un pomeriggio per sottolineare che, pur rispettando le differenze di religione e le tradizioni dei popoli, soltanto la solidarietà e la vicinanza sono le armi per vincere ogni forma di discriminazione. La comunita' di Sant'Egidio e la comunità ebraica hanno voluto ricordare in Galleria Mazzini dove fu catturato anche il rabbino Pacifici, chi 78 anni fa venne deportato verso i campi di concentramento e non fece più ritorno a casa.



Era il 2 novembre 1943 quando i nazisti tesero deportarono 238 ebrei. Per spegnere sul nascere il pericolo di nuove pericolose derive razziste, ricordare gli anni bui della Shoah è il dovere di una comunità che sente forte il senso civico a prescindere dalle appartenenze.



Nel video le interviste a

GIUSEPPE MOMIGLIANO,RABBINO CAPO DI GENOVA

MARCO TASCA,ARCIVESCOVO DI GENOVA

MARCO BUCCI,SINDACO DI GENOVA

SERGIO CASALI,COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO IN LIGURIA

ARIEL DELLO STROLOGO,PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI GENOVA