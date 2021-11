La modella genovese, il green pass falso, l'hacker 17enne.

Lo studente da Rieti era diventato il referente italiano di un gruppo di hacker russi specializzati proprio nella creazione di certificati verdi falsi

di Pietro Adami

Non voleva rinunciare alla palestra ma era anche contraria al vaccino. Una modella genovese ha così deciso di cercare in rete la scorciatoia per ottenere un Green Pass falso senza dover eseguire tamponi ogni due giorni. Così, dopo aver inviato i propri documenti e 150 euro a un contatto trovato su internet, ha atteso il certificato verde, che però non è mai arrivato. Si trattava di una trappola di uno sconosciuto che, minacciando di denunciarla, ha iniziato a ricattarla, pretendendo altro denaro. Nonostante l'imbarazzo, la donna, impaurita dalle intimidazioni, ha deciso di denunciare tutto alla polizia postale di Genova. L'indagine è arrivata fino a Rieti nel Lazio, a casa di un 17enne diventato il referente italiano di un gruppo di hacker russi specializzati proprio nella creazione di green pass falsi.



Nel servizio l'intervista a Lucia Muscari, dirigente polizia postale Genova