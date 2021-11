Green pass falsi in rete, scoperto un 17enne legato ad hacker russi

La scoperta con la denuncia di una modella genovese, che ha deciso di rivelare tutto dopo i tentativi di ricatto del ragazzo

di Pietro Adami

Un giro di green pass falsi, promessi e mai consegnati, gestito da un 17enne di Rieti referente dall'Italia per un gruppo di hacker russi. Vendeva su Telegram certificati verdi anche in pacchetti da diverse centinaia di euro. La scoperta con la denuncia di una modella genovese, che ha deciso di rivelare tutto dopo i tentativi di ricatto del ragazzo. Contraria al vaccino aveva provato a comprare il green pass online, rendendosi poi conto di essere caduta in una trappola. Quello dei green pass falsi è un mercato florido in rete, capita che qualche esercente si accorga della truffa, anche se nella maggior parte dei casi dai controlli non risultano problemi.



Nel servizio l'intervista a Lucia Muscari, Dirigente Polizia Postale Genova