La carica dei maestri del lavoro dopo due anni di stop per il Covid

Cerimonia ai Magazzini del Cotone. Il prefetto Franceschelli: "Il lavoro riparte grazie ai vaccini. No a preoccupazioni prive di fondamento scientifico"

di Fabrizio Assandri

Sono 51 i nuovi maestri del lavoro liguri, dodici le donne, premiati questa mattina ai Magazzini del Cotone al Porto antico di Genova.



Dopo due anni di stop alla cerimonia a causa del Covid, finalmente il ritorno di una tradizione: l'onorificenza è il massimo riconoscimento della Presidenza della Repubblica a chi si è distinto nel mondo del lavoro per passione, impegno, capacità di innovare e di trasmettere ai giovani l'amore per la professione.



Dal prefetto Renato Franceschelli un monito: "Il lavoro sta ripartendo grazie alla campagna vaccinale - ha detto - che non si fermerà davanti a preoccupazioni fuorvianti e prive di fondamento scientifico".



Nel servizio del Tgr Liguria, le voci dei maestri del lavoro Rosa Carosio, Adelio Tarabotto e Pierfranco Ramone.