Mascherine all'aperto per il periodo natalizio

La decisione del Comune di Genova in vista delle strade piene per lo shopping natalizio. In settimana l'ufficialità

di Simone Gorla

Le mascherine all'aperto stanno per tornare obbligatorie, almeno nel centro di Genova e nelle vie dello shopping, da questo venerdì e per tutto il periodo natalizio.



E' la mossa del sindaco Bucci, che ha raccolto un invito arrivato dall'opposizione. Articolo 1 chiedeva di mettere in atto il provvedimento già adottato da altre grandi città italiane.

"Questa è la strada- ha spiegato il primo cittadino- per salvaguardare sia l'economia che la sicurezza sanitaria". Per Bucci ci sarebbe anche un effetto psicologico: indossare la mascherina aiuta a capire che l'emergenza non è finita e non bisogna abbassare la guardia.



Per l'ufficialità dell'obbligo si attende il vertice con il Prefetto in programma in settimana. Entro venerdì arriverà l'ordinanza, che sarà già vigente dal fine settimana e fino a dopo le feste. La mascherina obbligatoria nel centro storico - inclusi vicoli, Porto Antico, Piazza de Ferrari, via XX settembre, via San Vincenzo - ma l'indicazione potrebbe essere estesa a tutta l'area tra la Foce e San Benigno. Da capire se saranno inclusi Nervi e via Sestri.



Intanto l'ultimo bollettino dice che sono 135 i nuovi positivi al Covid in Liguria, a fronte di circa 5mila tamponi. I ricoverati in ospedale sono 160, sei in più di ieri. Ventuno i pazienti in terapia intensiva, diciotto dei quali non vaccinati. Segnalati due nuovi decessi collegati al virus: un uomo di 80 anni e una donna di 90 entrambi all'ospedale di Sanremo