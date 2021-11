Vento sulla costa, neve nell'entroterra

Cessata l'allerta gialla, resta un paesaggio da presepe

di Ilaria M. Linetti

Raffiche di vento fino a 40 nodi nel savonese, tanto da sconsigliare il transito ai telonati in autostrada in alcune tratte della A10.



La neve invece è arrivata nell’entroterra savonese, in mattinata, come previsto dall’allerta, cessata alle 15.



In Val Bormida nessun grosso problema, sono passati gli spazzaneve per ripulire le statali.



E i primi fiocchi sono arrivati anche in valle Stura e valle Scrivia.