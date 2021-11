Classi in quarantena con tre studenti positivi e non più uno solo

Al vaglio del governo nuove regole per la gestione del contagio a scuola

di Fabrizio Assandri

Proroga dello stato di emergenza e dosi di richiamo. La Regione Liguria si dice pronta a vaccinare con seconda dose gli oltre 32 mila liguri vaccinati con Johnson e Johnson. La volontà è di partire immediatamente dopo le indicazioni di Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che dovrebbe esprimersi nelle prossime ore. L'ipotesi più probabile è che sarà una vaccinazione eterologa, cioè con una dose di un vaccino diverso, Pfizer o Moderna. Ma sono tante le novità in arrivo a livello nazionale. Si attende il via libera alla terza dose anche per chi ha meno di 60 anni e si fa strada l'ipotesi di estendere il green pass fino al prossimo giugno e lo stato di emergenza, che scade il 31 dicembre, fino a marzo 2022. Il presidente della Regione Toti non si sbilancia: "Se ce ne sarà bisogno trovo opportuno che venga prorogato lo stato di emergenza, se non ce ne sarà bisogno affievolirlo darebbe un ulteriore segnale di ritorno alla normalità". Insomma, dipenderà dai dati della pandemia. E sull'adozione in Liguria delle norme anti-assembramento come a Trieste dopo i cortei no green pass, Toti dice: "Per ora non ce n'è assolutamente bisogno".

Nuove regole in discussione anche per la scuola: le classi dovrebbero andare in quarantena non con un solo studente positivo, come adesso, ma se sono almeno tre.

Intanto il termometro della pandemia sale. Secondo il Cnr i posti occupati nei reparti ordinari da pazienti covid sono ora al 4.5% in Liguria. Una cifra comunque al di sotto del livello di allarme. Mentre i numeri continuano a crescere: oggi 84 nuovi positivi, 19 in più, ma con circa 1000 tamponi in più di ieri, 5.459. Gli ospedalizzati salgono a 89, 4 in più, di cui 11 in terapia intensiva, più uno. Due i decessi, un 82enne a Sanremo e un 85enne a La Spezia.