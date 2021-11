La madre di Nada Cella: "Non ci speravo più". La svolta dopo 25 anni

"Non ci speravo più. Vedevo che parlavano alla televisione degli altri casi, di mia figlia non parlavano più". Aspetta da 25 anni, la mamma di, uccisa ail. Ora la riapertura dell'inchiesta e una donna,, indagata per omicidio volontario. "È un pugno, una stilettata al cuore", racconta Silvana ai microfoni del Telegiornale Rai della Liguria. La verità potrebbe arrivare dall'analisi del Dna. "Ora la speranza è che qualcuno venga fuori e che paghi. E poi avrei anche un desiderio. Di sapere perché l'ha fatto. Il perché di tutta questa furia e questo odio".