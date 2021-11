Ospedali sotto osservazione

Carenza di medici, ambulanze bloccate e timore per la curva dei ricoveri

di Mariangela Bisanti

I dati, in aumento. Con la fascia dei giovanissimi che traina a salire l'incidenza del virus. I posti letto negli ospedali, ancora sotto controllo, ma non si sa per quanto. Occupati in buona parte da non vaccinati. I parametri per i passaggi di zona, da gialla ad arancione. In un periodo caldo per l'economia, visto l'avvicinarsi del Natale.

E- bomba ad orologeria pronta ad esplodere da un momento all'altro - il sovraffollamento dei pronto soccorso, in sofferenza per carenza di organico, chiamati a fronteggiare oltre alla quarta ondata, l'influenza stagionale.

Sul tavolo della pandemia in Liguria, con valori al di sotto delle soglie critiche, i problemi non sono ancora emergenze. Ma in prospettiva, data la circolazione veloce del coronavirus, il campanello di allarme potrebbe suonare da un momento all'altro. E se il presidente Toti rilancia il lockdown per i non vaccinati, sugli ospedali il quadro è complesso: dalla denuncia di alcune pubbliche assistenze sulle ambulanze bloccate perché mancano i posti letto alla valutazione di riaprire o meno i reparti Covid, all'allarme lanciato dai pronto soccorso che devono gestire contemporaneamente aumento degli accessi, rispetto delle misure distanziamento, doppio percorso di ingresso tra sospetti Covid e altri pazienti, calo dei medici.



I dati del contagio parlano intanto di 174 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, oltre a 45 dei giorni 12 e 13 novembre, allineati nell'ultimo bollettino Alisa. Crescono i ricoveri in ospedale: 118, 8 in più, 11 in terapia intensiva.