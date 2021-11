Le marionette di Cenderelli

Viaggio nel Palazzo Balbi di Campomorone che ospita la compagnia di marionette di Angelo Cenderelli e il Museo Paleontologico

di Pietro Adami

Negli anni '50 la compagnia di marionette dell'artista Angelo Cenderelli fu l'ultima ad andare in scena in Liguria. Costruttore, scenografo e animatore del proprio teatro, la sua straordinaria collezione è ora ospitata a Palazzo Balbi a Campomorone. 70 pezzi tra figure umane e animali, vestiti di tutto punto come veri attori. Protagonista assoluto del teatro di Cenderelli era però il servo Baciccia. All'interno di Palazzo Balbi è anche ospitato il Museo Paleontologico, in cui da 35 anni vengono organizzati laboratori per le scuole in cui imparare com'era la vita nella preistoria. Per i bambini la duplice occasione di dare vita con la fantasia a mondi lontani, tra fossili e marionette.



Nel servizio intervista a Paola Alpa, direttrice dei musei di Palazzo Balbi a campomorone