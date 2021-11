Con la frana sulle case, l'ansia ad ogni giornata di pioggia

Questa la situazione che vivono da 40 giorni gli abitanti di Via delle Gavette:30 famiglie coinvolte, una è stata sfollata

di Mariangela Bisanti

Vivono da 40 giorni con terra e massi riversati in strada e la paura ad ogni giornata di pioggia. Via delle Gavette, una frana insiste sulle case:30 famiglie coinvolte, una delle quali è stata sfollata e aspetta di sapere se e quando potrà rientrare. Altra frana a Sant'Eusebio, in via val di Trebbia: un muraglione è crollato e la circolazione è bloccata. Domani la riapertura, salvo imprevisti, di un senso unico alternato