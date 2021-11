A piedi da Capo Nord a Borghetto Vara a 74 anni

L'ultima impresa di Pier Luigi Davigo, camminatore di Borghetto Vara: 4000 Km in poco più di tre mesi

di Marco Bartolini

È partito da Capo Nord in Norvegia il 6 agosto e in poco più di tre mesi e dopo quattromila chilometri Pier Luigi Davigo, 74 anni, ha raggiunto a piedi Borghetto Vara in provincia della Spezia, suo paese natale.La sua prima grande impresa era stata l'attraversamento della Russia da San Pietroburgo a Vladivostock, poi non si è più fermato: Australia, Stati Uniti, Asia portando con sé il suo carrello con l'indispensabile: vestiario, acqua e la tenda in cui dorme. All'arrivo ad attenderlo la moglie i famigliari e gli amici. A parole dice che potrebbe essere l'ultima grande impresa, ma dietro agli occhiali da sole una scintilla rivela che il prossimo percorso sta già prendendo forma.