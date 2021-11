Ponte Morandi, udienza a rilento: "Due ore solo per fare l'appello"

Tempi molto dilatati nella seconda giornata di udienza preliminare. Le difese degli ex manager Aspi si oppongono al Comitato vittime tra le parti civili: "Non ne hanno diritto"

di Simone Gorla

Un interminabile elenco di avvocati, imputati, parti offese. E' trascorsa così buona parte della seconda mattinata di udienza preliminare del procedimento per il crollo del ponte Morandi. Si prosegue con il freno a mano tirato, ed è ancora lontana la decisione sul rinvio a giudizio dei 59 imputati, oltre alle società Aspi e Spea.

Oggi ci si è messa anche la pioggia, che ha costretto a sospendere i lavori nella tensostruttura nel cortile del palazzo di giustizia. Alla ripresa della discussione, i legali delle difese si sono opposti alla costituzione di parte civile di molti enti, tra cui sindacati e associazioni Rischia di restare escluso il comitato che riunisce i parenti delle 43 vittime. Non potrebbe fare parte del processo, hanno sostenuto i legali degli imputati, perché formato dopo la tragedia del 14 agosto 2018, e quindi tecnicamente non ammissibile. L'udienza continuerà venerdì con la discussione sull'ammissibilità di tre nuove parti civili, che hanno fatto richiesta oggi. Intanto alcuni legali hanno citato come responsabile civile, cioè come soggetto che pagherà i danni in caso di condanne, Aspi e Spea, ma anche Anas e Ministero delle Infrastrutture.



Nel servizio le interviste agli avvocati Daniele Pomata e Raffaele Caruso, legali di parte civile, e di Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime ponte Morandi.