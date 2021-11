Chiavari, l'asilo chiede asilo

Il presidio di genitori e bambini chiede una sede per l'asilo dopo la decisione della parrocchia di non rinnovare la concessione degli spazi

di Pietro Adami

A Chiavari sul sagrato della chiesa di Sampierdicanne si è svolto questa mattina il presidio contro la chiusura dell'asilo ospitato nei locali della parrocchia. Un pacifico sit-in con palloncini bianchi organizzato da un comitato formato da genitori e bambini che chiedono una soluzione per il futuro dell'Asilo Nido di Pierino, gestito dalla cooperativa l'Alveare. 80 i bambini fino a sei anni, 25 al nido, 54 alla materna, seguiti da sedici maestre ed educatrici. Finora è stato ospitato nelle aule concesse in comodato d uso gratuito dalla parrocchia, che ora ha bisogno di spazi per le attività pastorali e non intende rinnovare l'accordo scaduto nel luglio scorso. Si sta lavorando a possibili soluzioni, una delle proposte sono gli spazi delle suore Giannelline, occupati però fino al 2023 dalla scuola Mazzini. Genitori ed educatori chiedono ora un'alternativa concreta.