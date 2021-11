Appello a Cingolani contro il biodigestore di Saliceti

Cittadini e ambientalisti si oppongono all'impianto di trattamento organico voluto da Toti e dalla Regione

di Marco Bartolini

Si sono incatenati ai cancelli, con un presidio durato 24 ore, per dire no al megaimpianto del biodigestore di Saliceti che Iren e Re.Cos. vogliono realizzare per il trattamento dei rifiuti organici, producendo gas metano.



Per le associazioni di abitanti e ambientalisti si tratta di un ecomostro sovradimensionato, con una capacità quattro volte la produzione di rifiuti della provincia spezzina e molto costoso: 60 milioni di euro che finiranno nei conteggi delle bollette degli utenti.



Un impianto necessario a chiudere il ciclo provinciale dei rifiuti, ma la paura concreta degli abitanti è che buona parte del materiale da trattare arrivi da fuori. Un progetto con molte criticità a cominciare dal posizionamento a pochissima distanza dalle falde acquifere di Fornola che alimentano gli acquedotti dello Spezzino.



A sostenere fermamente il progetto Cambiamo!, il partito del presidente Toti, che ha già dato il via libera della Regione. Anche parte dei suoi alleati, Lega e Liguria popolare, hanno spesso criticato la scelta mentre tutti i partiti di centrosinistra sono contrari. Una battaglia sempre più difficile: l'ultima parola a questo punto spetta al Ministero della Transizione Ecologica.



Nel servizio del Tgr Liguria l'appello di Carlo Ruocco, del Comitato Sarzana che Botta! al ministro Cingolani.