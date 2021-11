Auto storiche, fascino senza tempo

Un incontro tra appassionati di vetture d'epoca. Tra le auto esposte una BSA scout del 1934, di cui esistono solo 10 esemplari al mondo

di Marco Bartolini

Hanno sfidato anche l’allerta con auto degli anni Cinquanta e Sessanta, per arrivare da Porretta Terme, in provincia di Bologna, fino alla Spezia. Sono i soci del club A.M.S. Bagni della Porretta, sodalizio di appassionati di vetture d’epoca.Le più anziane, visto il tempo sono rimaste in garage, difficile affrontare la pioggia con automobili coperte solo da una precaria capotte di tela, ma quelle un po’ più recenti hanno affrontato il viaggio senza problemi.Meta del viaggio il museo Peirone, una collezione privata, visitabile su appuntamento, con molti pezzi di pregio. Tra le auto esposte una BSA scout del 1934, di cui esistono solo dieci esemplari in tutto il mondo, una MG TC del 1947, una Triumph TR3A del 1962, una Renault 4 cv sport del 1956 eleggibile per la Mille Miglia storica e una Porsche 356 bigriglia 1962.E poi moto dagli anni cinquanta in poi e auto più recenti ma ugualmente con una storia importante sulle spalle.

Un incontro tra appassionati, finita la visita il corteo si è diretto a Lerici dove le vetture sono state parcheggiate in rotonda Vassallo, per fare bella mostra di sé per tutta la giornata.