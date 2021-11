"Questo mondo non è per me", il fenomeno dei ragazzi Hikikomori

E' un fenomeno che riguarda sempre più ragazzi che preferiscono ritirarsi da una socialità vista come angosciante e deludente

di Pietro Adami

Hikikomori è un termine giapponese che significa "stare in disparte", viene utilizzato per riferirsi ai giovani che si isolano dal mondo esterno. E' un fenomeno che sta riguardando sempre più giovani e adolescenti anche in Liguria.

La storia di Davide, 16 anni e mezzo. Da cinque si è ritirato in casa, prova un disagio che lo ha portato a rifiutare prima la scuola, poi il resto del mondo. "Dalla seconda media ha iniziato a non frequentare più- ci racconta la mamma Patrizia- aveva attacchi di panico, disturbi fisici. Quando gioca ai videogiochi con altri ragazzini è felice. Quando si trova a contatto con i coetanei, si sente inadeguato. Tantissime volte mi ha detto che questo mondo non è per lui'".

Ad accendere i riflettori su questo fenomeno è stata la dottoressa Cristiana Busso che lavora al Sert di Genova. "Il ritiro sociale è collegato a una società di tipo narcisistico-spiega- in cui il successo, la visibilità, la realizzazione a tutti i costi, la competitività sono i valori dominanti"



Nel servizio anche Manuela Caleri, psicologa Coordinamento Associazione Hikikomori Liguria