Minaccia cliente al bancomat con un coltello, arrestato rapinatore

I carabinieri hanno preso uno spezzino per il colpo al Monte dei Paschi sulla variante Aurelia a Sarzana

di Marco Bartolini

Ha atteso pazientemente in coda come un cliente qualsiasi poi, quando la vittima ha preso il contante dal bancomat, lo ha minacciato con un coltello per rapinarlo e si è dileguato nella notte. È successo a Sarzana, in provincia della Spezia, di fronte a un pos sulla variante Aurelia.



A identificare e arrestare il malvivente ci hanno pensato i carabinieri. Nella perquisizione gli hanno trovato i vestiti usati nella rapina e immortalati dalle telecamere.



Nel servizio del Tgr Liguria la ricostruzione del capitano Luca Panfilo, comandante dei carabinieri della Compagnia di Sarzana.